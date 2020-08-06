Армения начала раскрывать реальные потери в Товузе

Четыре года назад Армения предприняла крупнейшую за годы оккупации азербайджанских территорий провокацию. Армянские ВС в ночь на 2 апреля 2016 года перешли в наступление в направлении села Тапгарагоюнлу с использованием танков и пехоты и начали обстрел азербайджанских позиций по всему фронту. В ходе разразившегося наступления армянская сторона применяла крупнокалиберное оружие, минометы, обстрелу подверглись населенные пункты, гражданские объекты.

Ереван до последнего момента тщательно пытался скрыть реальное число потерь, а затем через месяц в армянских СМИ внезапно начали с определенной периодичностью появляться новости о том, как грузовики с армянскими военными попадают в ДТП с летальными исходами.

Данная "традиция" проявилась вновь, сегодня, спустя несколько недель после провокации со стороны ВС Армении в Товузском районе Азербайджана, где противнику был нанесен сокрушительный ответный удар.

Так, 6 августа армянские СМИ сообщили о том, что "автомобиль марки BMW слетел с дороги в пропасть", в результате чего погиб один военнослужащий армянской армии, трое находятся в тяжелом состоянии.

Удивительное совпадение, учитывая то, что прошел примерно месяц со дня провокаций в Товузе - почти тот же промежуток времени, который наблюдался после апрельских боев. Тогда в овраги и пропасти в Армении якобы падали грузовики, боевая техника и обычные автомобили.

Можно с уверенностью сказать, что, как и 4 года назад, в ближайшие дни Минобороны Армении будет списывать погибших в ходе Товузской операции как жертв ДТП. Чтобы скрыть боевые потери, используются уже отработанные технологии сокрытия реальных показателей с фронта: как один из примеров, подконтрольные СМИ учащают публикацию "новостей" о погибших в "автокатастрофах".

Ведь долго скрывать реальные количество потерь невозможно, а сказать правду официальный Ереван просто не в силах. И без того в СМИ постоянно всплывали и высплывают жуткие факты беспрецедентного воровства и хищений в Вооруженных силах РА, использования армянской армией устаревшего и требующего ремонта вооружения и техники. Но главная причина этих фальсификаций со смертью - это попытка руководства Армении скрыть факт того, что молодые армянские солдаты не хотят умирать, как оккупанты на чужой земле, и не могут противостоять мощной азербайджанской армии. Доказательством тому служат недавние многочисленные видео, распространенные в сети, где армянская молодежь, пытаясь спастись, бросала военные посты. Дезертиров ловили высшие военные чины и полиция.