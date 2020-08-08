Арзу Нагиев: Избиратели в Беларуси свободно пользуются своим правом на голосование

В Беларуси девятого августа будут проведены президентские выборы. Группа депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана находится с визитом в Минске в рамках наблюдательской миссии.

Член азербайджанской делегации депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев рассказал в субботу Trend о предвыборной ситуации в белорусской столице, передает Day.Az.

По словам депутата, на должность президента Беларуси баллотируются пять кандидатов, причем действующий глава государства Александр Лукашенко также в их числе.

"Выборы проводятся согласно белорусскому законодательству - в два тура. Голосование начинается за пять дней до выборов, и заканчивается в день выборов включительно. На сегодня в голосовании приняли участие 32 процента населения, обладающего избирательным правом. Сегодня мы побывали в нескольких избирательных комиссиях и участках. Наши наблюдения показали, что избиратели свободно пользуются своим правом на голосование", - подчеркнул Арзу Нагиев.

Отметим, что депутаты Азер Бадамов и Нагиф Гамзаев выступают в качестве наблюдателей по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ, а депутаты Арзу Нагиев и Кямран Байрамов - в составе наблюдательной миссии Исполнительного комитета СНГ.

Визит завершится 11 августа.