В азербайджано-турецкие учения привлечен спецназ

Подразделения специального назначения также были привлечены в первый этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства обороны, на этом этапе учений спецназовцы отработали учебно-боевые задачи по прибытию в назначенные районы с помощью вертолетов, штурму важных стратегических и военных объектов, скрытно передвигаясь по территории с различным рельефом местности, а также занятию выгодных позиций.