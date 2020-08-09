https://news.day.az/politics/1260834.html В азербайджано-турецкие учения привлечен спецназ - ФОТО - ВИДЕО
В азербайджано-турецкие учения привлечен спецназ - ФОТО - ВИДЕО
Подразделения специального назначения также были привлечены в первый этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства обороны, на этом этапе учений спецназовцы отработали учебно-боевые задачи по прибытию в назначенные районы с помощью вертолетов, штурму важных стратегических и военных объектов, скрытно передвигаясь по территории с различным рельефом местности, а также занятию выгодных позиций.
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