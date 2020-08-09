https://news.day.az/politics/1260879.html Учения “TurAZ Qartalı - 2020” продолжаются с участием вертолетов - ФОТО - ВИДЕО
Учения “TurAZ Qartalı - 2020” продолжаются с участием вертолетов - ФОТО - ВИДЕО
Продолжается первый этап совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı - 2020" военно-воздушных сил Азербайджана и Турции, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В районе учений проведены показательные учебные полеты вертолетов, приведенных в состояние полной боеготовности.
В ходе учений военные пилоты выполнили задачи по пресечению действий условного противника, обнаружению и уничтожению его различных объектов, движущейся и неподвижной бронетехники, в том числе других внезапно появившихся целей.
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