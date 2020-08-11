Армяне травят замглавы МИД Украины

Армянское лобби, армянские СМИ, в том числе вещающие в зоне ru празднуют победу над Украиной.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье 367 УК Украины в адрес замглавы МИД Украины Василия Боднара за то, что он не рекомендовал госслужащим упоминать словосочетание "геноцид армян".

Позиция украинского чиновника вызвала массу негодования в армянских кругах. Хотя это как бы суверенное дело Украины - признавать или не признавать "геноцид армян", упоминать или избегать распространения армянской идеологии и мифологии на территории своего государства, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Но армянское лобби действует и отслеживает по всему миру любые антиармянские проявления, а также пытается привлекать к ответственности тех, кто выражает несогласие с армянской точкой зрения. Лучше всех это знают россияне на своем горьком опыте. Армянство провело массу успешных показательных кампаний по наказанию строптивых россиян, которые пытались что-то там возразить по поводу насаждения армянских памятников, армянских "героев"-фашистов и прочего. Больше не пытаются. Все недовольные рты закрыты, особо сопротивляющиеся наказаны.

Что касается высказываний украинского замминистра, так это дело было еще в апреле. Казалось бы, вопрос ушел с повестки. Но нет. Армянское лобби, оказывается, все эти месяцы готовило акт расправы над Боднаром. Как правило, армяне отправляют в суды или на увольнение тех, кто пытается оспаривать армянскую точку зрения.

Вот и раздули дело, и Боднара привлекли к уголовной ответственнности. Явно не обошлось без помощи одиозного министра МВД, армянского националиста Арсена Авакова, от которого никак не может избавиться бедный украинский народ, сколько бы не протестовали против его произвола.

Арсен Аваков - один из главных в команде "чистильщиков" по Украине, созданной и курируемой глобалистами, поэтому фигура неприкасаемая. Даже президентам не по зубам - ни Порошенко, ни тем более Зеленскому. Аваков в Украине всех переживет.

Помнится, именно Аваков более всех возмущался и протестовал против отказа Украины признавать "геноцид армян". Армянские СМИ торжествовали: "Арсен Аваков пошел наперекор Киеву и призвал помнить жертв "геноцида армян". Точно так же армянские СМИ, в том числе проармянские СМИ России активно цитировали Авакова, когда тот в феврале минувшего года на съезде "Народного фронта" назвал президента РФ Владимира Путина очень нехорошим словом. И никто из армянских блюстителей нравственности не возмутился и не осудил своего соплеменника. Потому что интересы России, как и Украины, у них далеко не в приоритете, хотя в обеих странах большая армянская диаспора.

Но армянское лобби всегда найдет нужных людей, найдет и мотивирует, чтобы использовать их в своих интересах.

Вот, например, депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Парламентской Группы дружбы Украина-Армения Дарья Володина сыграла особую роль в привлечении к ответственности Василия Боднара.

Дарья Володина сообщает в соцсетях: "Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье 367 УК Украины по материалам обращения касательно удивительного по своей тупости послания к госслужащим о запрете даже упоминаний словосочетания "геноцид армян" в преддверии дня памяти. Подписанту данного документа, товарищу Боднару (заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар - прим. ред.), очередной привет, только теперь уже от правоохранительных органов. Никто не имеет права, во-первых, насаждать свое субъективное мнение всей стране, во-вторых, использовать служебное положение с этой же целью и, в-третьих, занимать должность, будучи абсолютно вредоносным элементом для репутации целого государства на международной арене", - написала Володина.

Однако разве Володина сама не насаждает свое мнение всей стране? Может, кто-то не считает приемлемым для себя признавать "геноцид армян". Значит, за это его надо судить? И это еще вопрос - кто более вредоносный элемент для репутации своего государства - Боднар или сама Володина. Она так увлеклась дружбой с Арменией, всесторонне ощутив заботу армянского лобби, что попутала, где есть ее Отечество. Пусть уж кто-нибудь напомнит активному депутату, что она избрана в Украине, а не в Армении. Ибо если изучать ее депутатскую деятельность, то становится очевидным чрезмерно повышенный интерес Володиной к удовлетворению интересов армянских политиков.

Вот если бы Володина с той же энергией защищала интересы российско-украинской дружбы, может, сегодня два братских славянских народа были бы на шаг ближе к миру и взаимопониманию.