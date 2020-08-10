В Азербайджане внесены изменения в Положение о Единой миграционной информационной системе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в "Положение о Единой миграционной информационной системе".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, информация о гражданско-правовых обязательствах и административных наказаниях будет предоставлена ​​информационной системой "Электронное исполнение".

Сведения о документах, выдаваемых Государственной миграционной службой иностранцам и лицам без гражданства; о лицах, получивших разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане, а также лицах, временное пребывание которых было продлено или получивших статус беженцев; о регистрации иностранцев и лиц без гражданства по месту жительства будет представлена системе "Электронное исполнение" Единой миграционной информационной системой.