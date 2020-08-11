Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство школьного здания в Масаллы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Гызылагадж Масаллинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 528 ученических мест в селе Гызылагадж Масаллинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования выделяется 1,5 миллиона манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.
Министерству экономики поручено предусмотреть при распределении расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения работ по строительству нового здания общеобразовательной школы, указанного в настоящем распоряжении.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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