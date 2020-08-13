Ядовитая фабрика армянского миллионера превратила жизнь россиян в кошмар

Один из представителей армянской диаспоры Тулы Ашот Арутюнян держит в страхе всех жителей Зареченского округа тульской области. Арутюнян владеет птицефабрикой в селе Архангельское, которая в основном производит птичий помет. Фабрика превратила жизнь местного населения в один большой кошмар, так как ядовитые запахи из фабрики распространяются за километры, а управы на Ашота, нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, жители села Архангельское, что в Большой Туле, с горечью говорят, что от их беды все отворачиваются. Не волнует дикая вонь от птицефабрики в черте жилой застройки ни губернатора, ни прокурора.

Проблема вони преследует местных жителей уже несколько лет с самого момента открытия птицефабрики.

Несмотря на обращения к властям и в контролирующие органы, обещания руководства "Тульского перепела", распространение неприятного запаха на километры вокруг территории предприятия продолжается.

Ситуация усугубляется тем, что в 150 метрах от фабрики находится школа и детсад.

"Дети вынуждены дышать ядовитыми парами аммиака", - говорят в Архангельском.

Один из крупнейших тульских информационных ресурсов рассказал свою версию скандальной ситуации в Зареченском округе Тулы, где птицефабрика мучает местных жителей непереносимым запахом.

Люди из села Архангельское годами бьются за то, чтобы "Тульский перепел" перестал травить округу. Пока победить - не получается.

Накануне тульский городской портал Myslo.ru сообщал:

"Тульский перепел" окружен высоким забором, который закрывает от посторонних глаз горы помета, но не трупный запах.

Трупный запах вперемешку с ароматами куриного помета вынуждены вдыхать жители ул. Промышленной села Архангельское каждый день. Источник вони - крупная птицефабрика "Тульский перепел". Предприятие прекрасно развивается, на его сайте в качестве партнеров указано более десятка крупных сетевых магазинов во многих городах России.

"Ко мне приехали внуки, побыли день, а к вечеру как пошел запах с фабрики! Ни окна открыть, ни на улицу выйти! Никакого спасения нет от этого запаха. Руководитель предприятия на диалог с нами не идет", - говорит жительница Архангельского Таисия Мошечкова.

В июле и на это предприятие выходила с проверкой Тульская природоохранная прокуратура.

Хотя суд обязал ООО "Тульский перепел" разработать проект санитарно-защитной зоны, а Тульская природоохранная прокуратура уличила птицефабрику в предпринимательской деятельности без лицензии и сокрытии информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, Ашоту все время удается увиливать от правосудия.

Птицефабрика вывозила и передавала в собственность агрохозяйства "Приупские Зори" помет перепелов, относящийся к отходам III класса опасности. Но лицензии на транспортирование отходов I-IV классов опасности предприятия не имело.

Уставшие бороться с птицеводом жители собирают подписи под коллективным обращением к губернатору Тульской области. Вся надежда на него - он сможет поставить точку в этом вонючем конфликте".

Неменее циничным был ответ Арутюняна на многочисленные жалобы местных жителей.

Руководство птицефабрики "Тульский перепел" считает, что местным жителям стоило уже давно привыкнуть к вони с территории предприятия, как сельским жителям.

"На последнем собрании осенью владелец предприятия нам сказал, вы же сельские люди. Разве вы не знаете, что навозом воняет, когда его поворошат. Вот, так было цинично сказано. Они ворошат, а у нас в глазах темнеет, образно говоря", - сообщила жительница села Архангельское, вспоминая о встрече с руководителем и совладельцем предприятия Ашотом Арутюняном.