Флешмобы, соцсети, спам

В преддверии парада Победы в Великой Отечественной войне гражданская инициатива "Стопфашизм" обратилась в мэрию Владимира с предложением очистить кладбище Владимирского централа от пустой могилы сотрудничавшего с нацистами Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна), пишет gradator.ru.

Внимание российской общественности было вновь привлечено к одиозной фигуре коллаборанта в ходе скандала в 2019 году, когда выяснилось, что мемориальная табличка Нжде установлена во дворе армянской церкви в Армавире.

Это привело к демонстративной акции местного депутата-коммуниста Виноградова, замазавшего табличку Нжде. В результате протестов армавирской общественности табличка была снесена, не взирая на протесты и угрозы армянского спюрка (диаспоры).

В обращении же к мэрии Владимира отмечается, что армавирская табличка не является единичным случаем героизации Нжде на российской земле.

"Так, вокруг пустой могилы Нжде во Владимире несколько раз в году со стороны российской армянской диаспоры устраиваются т. н. "мероприятия памяти". При этом поминовение проводится в соответствии с языческим обрядом, которого придерживался сам Нжде.

Более того, посещение могилы Нжде включено в регулярные туры по Владимиру, организуемые для туристов из Армении и армянской диаспоры России. То же самое происходит в Сочи, Адлере, Краснодаре и других городах России, плотно заселенных армянским этносом. Они открывают свои музеи, церкви, культурные учреждения и прочее.

Членами ГИ "Стопфашизм" также установлено, что среди армянской молодежи России находит широкое распространения символика, героизирующая Нжде, и идеи его профашистской идеологии "Цегакрон", проповедующей принципы расового превосходства".

В порядке гражданской инициативы перед мэрией Владимира поднят вопрос о сносе пустой могилы Нжде. Но это не значит, что многочисленные последователи Нжде, расплодившиеся по России, с этим смирятся, или откажутся от распространения в России профашистской идеологии "Цегакрон".

В российских СМИ, многими из которых управляют армяне, а также в соцсетях распространяются армянские воззвания.

Например, в zen yandex выходят статьи с такими названиями, как обращение к армянской диаспоре (спюрк) России: "Армянский патриот только за интересы Армении и мирового армянства. Возродим сильную Армению!", "Минусы межнациональных браков! Лучше своих никого нет, сохраняйте армянство!", "Россия грабила Армению более 20 лет. Армянство не простит". И все в таком духе.

Основные тезисы армянских воззваний, публикуемые в российских СМИ:

"Армянин - патриот прежде всего тот, кто следует интересам Армении и армянства, а не других стран, Для армянства должна быть важна только Армения!"

"Армянином необходимо быть в политическом смысле этого слова, мы во враждебном окружении. Стремитесь к саморазвитию в разных сферах жизни, образование, интеллект и патриотизм - главный залог успеха для армянства".

"Самоидентификация в среде, располагающей к ассимиляции, играет одну из ключевых ролей в сохранении национального очага".

"Мы, находясь на чужбине, которая никогда не станет своей, должны понимать, что армянская семья - это своего рода маленькая Армения. На уровне инстинктов мы должны научиься осознавать, что сохранение традиционной армянской семьи, есть сохранение армянского мира, который много шире границ Армении".

"Только та семья, в которой оба родителя армяне, способны дать миру потомство, которое не растворившись в мультикультурном многообразии наций, сможет продолжить начатое предками дело строительства здоровой нации и сильной Армении. Наши дети - это будущие защитники интересов армянства, а значит кроме хорошего образования они должны быть знакомы с военным делом".

"Важным делом армянского патриота является его участие в жизни армянских общин. Община из "закрытого клуба по интересам" должна превратиться в этакую "секту", которая завлекает в свой состав все новых и новых членов. Лишь став таковой, она сможет стать местечковым центром армянской жизни и решать поставленные перед ней задачи".

"Армянин для армянки! Армянка для армянина! Чем больше смешанных браков - тем слабее и малочисленнее нация".

"Ассимиляция в диаспоре - главная опасность".

"Армяне должны действовать только в интересах Армении, а не других стран".

Если понаблюдать за образом жизни и действиями тех же российских армян, то очевидно, что почти все они стараются придерживаться учения "Цегакрон", провозглашающего избранность армян и их служение исключительно интересам армянства. Понаблюдайте, к примеру, в каком духе воспитывает своих детей ярая армянская националистка Маргарита Симоньян, она периодически, не скрываясь, сообщает об этом в соцсетях.

И чем более высокие позиции армяне занимают в странах пребывания, тем большую пользу они могут принести своей нации, что высоко оценивается с точки зрения идеологов армянства. Теория "расового превосходства армян" находит конкретное воплощение через призму утверждения армян в качестве привилегированного этноса в России.

Российские олигархи открывают фонды и вкладывают деньги в политические цели и экономическое развитие армян, армянские продюсеры на деньги российских налогоплательщиков снимают политические фильмы в интересах армян, армянские руководители российских СМИ занимаются провокациями в интересах армян, и многое другое.

В настоящее время армянство к чему-то готовится, наблюдается высокая степень консолидации и активизации армянской диаспоры России.