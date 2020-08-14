Сорос и Пашинян - еще одна попытка попасть в Белый дом

Никол Пашинян со дня прихода к власти пытается добиться приема у Дональда Трампа, или хоть с кем-нибудь из администрации, пишет газета "Грапарак". Посольство Армении в США, "авторитеты" армянской общины США, все армянские структуры и партии были вовлечены в решение этой проблемы, но не справились.

По сведениям газеты, не так давно Пашиняну сообщили из соросовского истеблишмента, что предприятие это - безнадежное, и посоветовали подождать - глядишь, вскоре президентом станет демократ Джо Байден. Тогда, Сорос, как главный спонсор демократов, организует такую встречу, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

В любом случае, факт остается фактом - никто из администрации Трампа ни счел нужным тратить время на встречу с армянскими коллегами, которые в последние время все больше ведут в регионе опасную и провокационную политику.

"Грапарак" напоминает, что по данным соцопросов в настоящий момент Байден незначительно опережает Трампа в рейтинге.

Здесь нужно подчеркнуть, что в последние дни Ереван резко усилил анти-российскую политику. Так, власти начали охоту на представителей силовых структур: беспощадно изгоняются все, имеющие российское образование, - с полуофициальной формулировкой "как потенциальные шпионы".