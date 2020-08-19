Европейские инвесторы бегут из Армении

Канитель вокруг вопроса эксплуатации Амулсарского золотоносного месторождения вновь вышла на передовые страницы армянских СМИ.

Как передает Day.Az, холодным душем на голову армян оказалась новость о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прекратил инвестировать в Амулсарскую программу.

"Сообщаем, что по состоянию на январь 2020 года, ЕБРР является акционером Lydian International. В феврале 2020 года Фондовая биржа Торонто приостановила торговлю акциями Lydian International из-за финансовых проблем в результате продолжавшегося вокруг Амулсара беззакония, что не позволяло продолжать свободную продажу акций", - говорится в заявлении компании "Lydian Armenia".

Примечательно, что ЕБРР и другие акционеры решили выйти из Амулсарского проекта исключительно по причине продолжавшегося беззакония в Армении. "В результате допущенного ими беззакония и бездействия надлежащих органов ряд авторитетных банков и инвестиционных компаний лишился своих инвестиций в акции имеющей все законные разрешения в Армении компании. Это клеймо еще долгие годы будет преследовать инвестиционный авторитет Армении", - отмечают армянские СМИ.

Сразу после "бархатной революции" 2018 года в Армении и в течение последних двух лет местные жители наряду с разными активистами блокировали доступ к золотоносному месторождению. Похоже, что возобновившеся в начале августа протесты в Амулсаре и стали причиной отказа ЕБРР инвестировать проект.

В ЕБРР также отметили, что Пашинян всячески пытается вставить палки в колеса проекту из-за того, что он был санкционирован предыдущими властями.

Страсти вокруг Амулсара привели к конфликту между правительством Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном и англо-канадской горнодобывающей компанией Lydian International. Вследствие продолжающейся блокады и постоянного давления на деятельность компании Lydian (которая между прочим является крупнейшим иностранным инвестором Армении), компания не смогла завершить работы на руднике, что привело к финансовым трудностям.

В свою очередь, компания Lydian считает блокаду рудника незаконной и обвиняет нынешнее правительство Армении в "бездействии" в связи с сложной ситуацией. Напомним, что в марте 2019 года Lydian пригрозила Армении потенциальным международным арбитражным спором по поводу "продолжающейся кампанией правительства Армении, направленной против инвестиций Lydian в Армении".

Директор Lydian Armenia в недавнем интервью напрямую заявил, что проблема Амулсара вовсе не экологическая, как это хотят преподнести официальные власти. По его словам, инвестиционный проект в горнодобывающей промышленности стал заложником политических игр. "Экологические и социальные вопросы стали сильно политизированными с 2018 года, и проект, компания и правительство оказались в сложной ситуации без очевидного результата на данный момент", - подчеркивает глава компании.

Напомним, что работа Амулсарского рудника приостановлена с февраля 2019 года в связи необходимостью получения экспертной оценки воздействия на окружающую среду. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению подземных вод Джермука и озера Севан, вызвав экологическую катастрофу.

Очевидно, что Пашинян ставит собственные политические пристрастия выше интересов страны, которой он руководит. Пашинян фактически гробит свою страну, поскольку потеря доверия иностранных инвесторов очень дорого обойдется и без того дышащей на ладан экономике Армении.

Кирилл Малиновский