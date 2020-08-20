Армении грозит дефолт

Внешний долг Армении достиг 8 млрд. долларов. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель партии "Единая Армения" Артур Казинян.

"Только в июле правительство под руководством Пашиняна взяло обязательств в размере 221 млн. долларов. Однако мы должны считать большой честью миллиардные премирования полуграмотных революционеров", - цитируют Казиняна армянские СМИ.

Таким образом, государственный долг Армении намного превысил допустимую отметку, составив более 50 процентов объема ВВП, и уже можно говорить, что армянская экономика находится на грани дефолта. В 2019 году объем ВВП Армении составил 13.67 млрд. долларов. В 2020-м, учитывая пандемию и мировой кризис, этот показатель еще более снизится. Простое арифметическое вычисление показывает всю драматичность ситуации, сложившейся в экономике соседней страны.

Напомним, что год назад, как раз в августе 2019-го, Никол Пашинян объявил во всеуслышание о значительном снижении внешнего долга страны - аж на 120 миллионов. Однако выяснилось, что это снижение достигнуто не за счет роста экономики, а благодаря тому, что Армении как неплатежеспособному государству перестали давать кредиты. Долговая нагрузка стала практически непосильной для страны, ничего не производящей и не имеющей доходов.

Кроме того, 80 процентов общего государственного долга этой страны приходится на иностранную валюту, что ставит под удар финансовую безопасность Армении. По мнению экспертов, на данный момент внешний долг Армении превышает все нормы финансовой безопасности, а дополнительные заимствования, взятые Пашиняном, обещают дальнейшее ухудшение ситуации.

Зульфугар Ибрагимов