Апрельские бои показали полное превосходство азербайджанской армии над противником

Правительство Армении знает, что если разразится война,страна потерпит тяжелое поражение. Однако своей провокационной позицией официальный Ереван пытается отвлечь внимание от главного вопроса и затянуть урегулирование карабахского конфликта. Доказательством тому служат абсурдные заявления Сержа Саргсяна по поводу апрельских сражений. В настоящее время Армения переживает тяжелый экономический и политический кризис. Социально-экономические проблемы, трудности в борьбе с коронавирусом и общественное недовольство в период пандемии поставили правительство в безвыходное положение. Однако это не мешает их безумным заявлениям.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов.

По его словам, неопровержимый факт, что сегодня азербайджанская армия укомплектована профессиональными военнослужащими, обученными как в нашей стране, так и в самых престижных военных учебных заведениях мира, и имеет в своем арсенале самое современное вооружение и военную технику.

"Апрельские бои показали, как наша армия в короткие сроки смогла освободить от врага господствующие высоты, с честью выполнив все поставленные перед ней боевые задачи. Эти бои показали полное превосходство азербайджанской армии над противником по части военно-технической, боевой, тактической и профессиональной подготовки.

Эти бои дали нашему народу военное и психологическое преимущество над врагом, укрепили единство и солидарность в нашей стране.

Неудивительно, что армянская сторона, все еще не оправившаяся от тяжелого поражения в апрельских боях, озвучивает такую ​​чушь. В апреле 2016 года Серж Саргсян пытался преуменьшить количество боевых потерь. Тем самым он хотел смягчить тяжесть своего поражения . В то время реальные факты не были должным образом доведены до сведения армянской общественности. В результате этого поражения вскоре после боев его близкий друг и соратник тогдашний министр обороны, был отправлен в отставку, после чего последовали отставки всех высокопоставленных лиц в руководстве вооруженных сила Армении.

По причине значительного количества боевых потерь в живой силе в Армении началась волна протестов против правительства. Теперь Саргсян всеми силами стремился оправдать бесславное поражение вооруженных сил Армении, замолчать блестящую победу нашей армии.

Сегодня армянская сторона должна знать, что азербайджанская армия способна пресечь любые провокации. Победа близка, мы скоро вернем свои родные земли", - сказал Джейхун Мамедов.