https://news.day.az/politics/1267479.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты на новоназначенного посла Греции в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты на новоназначенного посла Греции в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО
2 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в нашей стране Николаоса Пиперигкоса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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