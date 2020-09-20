Президент Ильхам Алиев: Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях – преступление

Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях - преступление.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"Абсурдные мысли, озвученные премьер-министром Армении в прошлом году, нанесли серьезный удар по переговорному процессу. Заявив "Карабах - это Армения", он не только распространил на весь мир ложь, это продолжается и одновременно делает переговорный процесс бессмысленным. Если он считает, что Карабах - это Армения, то о чем тогда можно говорить? Если он считает, что Карабах - это Армения, - хотя весь мир отверг эту абсурдную мысль, - то о каком мирном договоре может идти речь. То есть это была политическая провокация", - сказал глава государства.

По его словам, вторая политическая провокация заключалась в том, что Азербайджан должен проводить переговоры не с Арменией, а с Нагорным Карабахом. "Это означает изменение формата, на что, мы, конечно, никогда не можем согласиться, так как с этим марионеточным режимом криминальной хунты у нас не может быть никаких контактов. В то же время сопредседатели Минской группы также, конечно, никогда не согласились бы с этим. Правда, они дипломаты и стараются говорить на дипломатическом лексиконе, однако считаю, что армянской стороне уже было сказано о вредности подобных заявлений, которые создают проблемы и для них самих. Эти заявления фактически дают основание сказать, что Армения вышла из переговоров - не мы, а Армения. В таком случае если мы скажем, давайте начнем или продолжим переговоры, это будет просто безответственностью. Мы не должны обманывать самих себя, свой народ. Переговоры не идут, и это происходит не из-за пандемии. Конечно, пандемия вмешалась, но и без пандемии переговоры не идут. Эти ошибочные и вредные в политическом отношении заявления не оставляют места для переговоров. Теперь посмотрите на другие их действия. Армения проводит незаконное заселение. Это противоречит всем международным конвенциям. Им не хватает ума, у них нет опыта, знаний - они делают это демонстративно. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это - преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях - преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это - провокация, нас втягивают в провокацию. В интернете показывают, что из Ливана перебралась какая-то армянская семья, делает там какую-то работу. Кроме того, в нашем древнем историческом городе Шуше якобы проводят церемонию инаугурации так называемого "руководителя" пресловутого режима. Это - очередная провокация. Это - откровенное оскорбление для нас. Они считают, что мы будем это терпеть? Кто совершает это, эту провокацию? Они. Мы не совершаем никаких провокаций. Мы стоим на своей позиции", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.