В Товузе проходит церемония прощания с азербайджанским шехидом

Проходит церемония прощания с азербайджанским шехидом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, тело военнослужащего срочной действительной военной службы азербайджанской армии сержанта Мамедова Эльшана Али оглу, погибшего в результате очередной провокации на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, доставлено в село Газыгулу Товузского района.

В церемонии прощания с шехидом принимают участие руководство Исполнительной власти района, военнослужащие и общественность района.

Отметим, 21 сентября в 09:20 в результате очередной провокации противника в Товузском направлении на азербайджанской армии государственной границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии младший сержант Мамедов Эльшан Али оглу.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что вся ответственность за обострение ситуации на фронте лежит на военно-политическом руководстве Армении.