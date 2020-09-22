https://news.day.az/politics/1273064.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания Детской школы искусств в поселке Бюльбюля - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания Детской школы искусств в поселке Бюльбюля - ФОТО
22 сентября в поселке Бюльбюля Сураханского района Баку было сдано в эксплуатацию новое здание Детской школы искусств № 3 имени Гюляры Алиевой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.
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