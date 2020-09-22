Расширены полномочия министерства энергетики Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана № 462 от 21 октября 2004 года об утверждении "Государственной программы по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, координатором мер, предусмотренных в Государственной программе по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане, определено министерство энергетики Азербайджана.

Ранее координатором мер, предусмотренных в Государственной программе, было Государственное агентство Азербайджана по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.