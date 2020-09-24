Посол Мексики посетил Центр Гейдара Алиева в Ясамальском районе

С целью продвижения двусторонних культурных связей посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини посетил Центр Гейдара Алиева, находящийся в Ясамальском районе города Баку, где встретился с директором Центра Наминой Омаровой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече, Н.Омарова рассказала о функциях Центра, сетях сотрудничества и информативном портале, объединяющем Центры Гейдара Алиева по всей стране. Посол Лабардини, в свою очередь, рассказал о развитии двусторонних отношений между Мексикой и Азербайджаном в последние годы. Дипломат представил данные двустороннего торгового роста, чей средний показатель возрос почти в 13 раз за последние пять лет. Он отметил, что даже в условиях пандемии, двусторонний обмен стабилизировался и возможно 2020-й год зарегистрирует новый рекордный показатель. Помимо этого, подчеркнул роль культуры в двустороннем сотрудничестве и проинформировал о недавних мероприятиях Посольства, проведенных в виртуальном формате, включая презентации фильмов и музыкальные концерты.

Наряду с этим, стороны обсудили возможность продвижения культурных мероприятий, включая так же виртуальные мероприятия, такие как выставки живописи и фотографии, презентации фильмов, обсуждения, конференции и т.д.

В рамках своего визита дипломат ознакомился с Центром, посетил музейные залы, посвященные жизни, внутренней и международной политике Гейдара Алиева.