Миллионы на вранье

The Insider распространил новую публикацию на предмет того, сколько зарабатывают самые известные пропагандисты российского ТВ, и в этом списке называется 13 имен. Однако распределение мест в данном списке "чертовой дюжины" вызывает ряд вопросов. В частности, как мог какой-то Шейнин заработать больше, чем главные троглодиты российского бюджета Симоньян и Кеосаян? Это просто невозможно. И еще Петр Толстой не совсем вписывается в этот список раздражителей.

Итак, как пишет The Insider, в связи с многочисленными просьбами читателей решили выяснить, сколько средств налогоплательщиков уходит на зарплаты главных звезд российской пропаганды (российские телеканалы лишь формально являются коммерческими, в действительности они получают гигантские субсидии из бюджета). Затраты бюджета в 2021 году на поддержку СМИ увеличатся сразу на 40% по сравнению с теми, что планировались прошлой осенью: почти 103 млрд рублей поделят между собой Первый канал, RT, НТВ, "ТВ Центр", ВГТРК и другие близкие к государству медиа, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Чтобы доходы пропагандистов не выглядели слишком абстрактно, мы выразили их в понятных единицах, а именно - в размере средней российской пенсии (14 тысяч рублей).

Сведения о доходах пропагандистов мы получили от источника, имеющего доступ к базам ФНС. Корреспондент The Insider проверил их достоверность на себе и знакомых и убедился, что содержащаяся в базах информация об официальных заработках соответствует действительности.

Андрей Норкин - 4,3 млн (25 пенсионеров)

Самым бедным из пропагандистов оказался ведущий программы "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин. Его годовой доход составляет 4,3 млн рублей (здесь и далее - из сведений ФНС 2019 г. с информацией за прошлый период, но нет оснований полагать, что за один год суммы доходов пропагандистов могли существенно измениться). Тем не менее зарплата Норкина существенно превосходит доходы пенсионеров, которые и составляют основную часть аудитории госпропагандистов. Средняя пенсия в России - 14 163 рублей в месяц (или почти 170 тысяч в год). Таким образом, Норкин получает примерно как 25 пенсионеров. Напомним, НТВ входит в холдинг "Газпром Медиа", который контролируется государственным "Газпромбанком". Впрочем, Норкин получает деньги не только от НТВ, но и от издательского дома "Комсомольская правда".