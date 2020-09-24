Профессору UNEC Али Гасанову предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении Али Панах оглу Гасанову персональной пенсии Президента Азербайджана по случаю 90-летия Азербайджанского государственного экономического университета и за заслуги в развитии образования в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.