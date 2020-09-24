https://news.day.az/politics/1273745.html Профессору UNEC Али Гасанову предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Профессору UNEC Али Гасанову предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении Али Панах оглу Гасанову персональной пенсии Президента Азербайджана по случаю 90-летия Азербайджанского государственного экономического университета и за заслуги в развитии образования в Азербайджане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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