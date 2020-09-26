https://news.day.az/politics/1274350.html Джейхун Байрамов выразил соболезнования Украине
Джейхун Байрамов выразил соболезнования Украине
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования Украине в связи авиакатастрофой.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим Дж.Байрамов поделился публикацией в "Twitter".
"Мы глубоко опечалены человеческими жертвами в результате трагической авиакатастрофы в Харькове. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым. Мы поддерживаем правительство и народ Украины, выражаем солидарность с ними", - отметил глава МИД.
Напомним, что вчера недалеко от города Чугуев Харьковской области потерпел крушение военный самолет Ан-26.
В результате авиакатастрофы погибли 26 человек.
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