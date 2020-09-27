В Ханкенди слышны выстрелы азербайджанской артиллерии

- армяне в панике бегут из города

В Ханкенди слышны выстрелы артиллерийских снарядов азербайджанской армии, нацеленных на военные объекты противника.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, армяне находятся в панике и бегут из города.

Они признаются, что боятся боевой мощи Азербайджана и уничтожения целей.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян также подтвердила, что в Ханкенди слышны артиллерийские выстрелы азербайджанской армии.