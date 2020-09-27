https://news.day.az/politics/1274464.html В Ханкенди слышны выстрелы азербайджанской артиллерии - армяне в панике бегут из города
В Ханкенди слышны выстрелы азербайджанской артиллерии - армяне в панике бегут из города
В Ханкенди слышны выстрелы артиллерийских снарядов азербайджанской армии, нацеленных на военные объекты противника.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, армяне находятся в панике и бегут из города.
Они признаются, что боятся боевой мощи Азербайджана и уничтожения целей.
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян также подтвердила, что в Ханкенди слышны артиллерийские выстрелы азербайджанской армии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре