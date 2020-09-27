Армения напала на Азербайджан и объявила всеобщую мобилизацию

Правительство Армении в воскресенье в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты", - отметил он.