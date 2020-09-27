https://news.day.az/politics/1274508.html Армения напала на Азербайджан и объявила всеобщую мобилизацию
Армения напала на Азербайджан и объявила всеобщую мобилизацию
Правительство Армении в воскресенье в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты", - отметил он.
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