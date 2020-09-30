https://news.day.az/politics/1275521.html Азербайджан пресекает DDoS-атаки армянских хакеров на государственные информационные ресурсы
Азербайджан пресекает DDoS-атаки армянских хакеров на государственные информационные ресурсы
Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) периодически блокирует доступ к государственным информационным системам со стороны İP-сегментов, относящихся к компьютерам "зомби", являющихся членами ботнета, анонимных "proxy" и VPN для пресечения попыток DDoS-атак (Distributed Denial of Service) на государственные информационные ресурсы Азербайджана, в том числе кибератак.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении CERT.
Отмечается, что с 28 сентября блокированы миллионы фейковых запросов, обработанных посредством центров управления серверами ряда стран, подключившихся к ботнету по трафику 65 Гбит и компьютеров "зомби".
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