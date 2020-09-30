Азербайджан пресекает DDoS-атаки армянских хакеров на государственные информационные ресурсы

Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) периодически блокирует доступ к государственным информационным системам со стороны İP-сегментов, относящихся к компьютерам "зомби", являющихся членами ботнета, анонимных "proxy" и VPN для пресечения попыток DDoS-атак (Distributed Denial of Service) на государственные информационные ресурсы Азербайджана, в том числе кибератак.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении CERT.

Отмечается, что с 28 сентября блокированы миллионы фейковых запросов, обработанных посредством центров управления серверами ряда стран, подключившихся к ботнету по трафику 65 Гбит и компьютеров "зомби".