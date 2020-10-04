Фуад Ахундов: Армения смогла создать все, о чем мечтал, но не смог реализовать Гитлер

В отличие от Гитлера, Армения смогла создать мононациональную страну, разрушить азербайджанскую архитектуру и переименовать все города и села на армянский лад. Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов, передает Day.Az.

Он отметил, что Армения является страной победившего нацизма, из чего совершенно закономерно и вытекает их антисемитизм. В качестве примера он напомнил, что в Армении все еще стоит памятник Гарегину Нжде.

"В Армении совершили этническую чистку как людей, так и архитектуры, топонимики и истории", - отметил Ахундов, добавив, что вся написанная Арменией история является фальшивой. Они переиначили на свой лад христианскую архитектуру, все албанские церкви.

Он добавил, что Армения окружена четырьмя полиэтническими государствами, однако сама отмежевалась линией водораздела, в пределах которой живут только армяне.

"Армения имеет территориальные претензии к трем из четырех сопредельных стран", - добавил он.

Также, комментируя тот факт, что Армения отозвала своего посла из Израиля, Ахундов отметил, что главной причиной этого являются успехи азербайджанской армии на линии фронта, а также неспособность Армении воспринимать критику.

"Мы являемся обороняющейся стороной и согласно статье 51 Устава ООН имеем полное право на самооборону, в том числе приобретать оружие у других стран, а также приглашать какую-либо третью страну на помощь, с целью освобождения от оккупации", добавил он.

Продажа оружия Израилем Азербайджану не является секретом и абсолютно легальна, а если это кому-то не нравится, то это их личное дело, отметил Ахундов.