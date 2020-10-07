https://news.day.az/politics/1277326.html Армянка азербайджанским солдатам: Добро пожаловать в свой родной дом! - ВИДЕО
Армянка азербайджанским солдатам: Добро пожаловать в свой родной дом! - ВИДЕО
Азербайджанские солдаты встретили армянскую женщину в одном из населенных пунктов страны, освобожденном от оккупации Армении, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.
Женщина отметила, что она родом из Армении и работает продавщицей в местном магазине.
Армянка приветствовала азербайджанских солдат словами: "Добро пожаловать в свой родной дом".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре