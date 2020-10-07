Армянка азербайджанским солдатам: Добро пожаловать в свой родной дом!

Азербайджанские солдаты встретили армянскую женщину в одном из населенных пунктов страны, освобожденном от оккупации Армении, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.

Женщина отметила, что она родом из Армении и работает продавщицей в местном магазине.

Армянка приветствовала азербайджанских солдат словами: "Добро пожаловать в свой родной дом".