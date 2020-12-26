Инициатива Президента Ильхама Алиева помогла стабилизировать мировой нефтяной рынок

Азербайджан - из тех стран, что всегда выполняют свои обязательства. В современном мире, являясь активным членом международного сообщества, невозможно обойтись без обязательств. Мало кто не имеет их, разве что страны-изгои.

Азербайджан является членом многих международных организаций и форматов, его подпись стоит под сотнями документов. И даже не нужно подписи - наша страна выполняет и устные договоренности, потому что так правильно, потому что нужно уметь держать слово и не подводить партнеров.

Неукоснительно выполняет Баку свои обязательства и в рамках ОПЕК+. Этот формат, как известно, был создан по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Многие зарубежные эксперты считают эту инициативу исторической, потому что она положила начало взаимодействию нефтедобывающих стран и позволила совместными усилиями регулировать нефтяной рынок, что очень важно с точки зрения благополучия мировой экономики в целом.

Эта же мысль прозвучала в поздравлении Генерального секретаря ОПЕК Мохамеда Баркиндо в адрес азербайджанского лидера по случаю его дня рождения. Мудрое руководство Президента Ильхама Алиева было чрезвычайно ценно для подписания Декларации о сотрудничестве, позволившей обеспечить стабильность нефтяных рынков на благо всех заинтересованных сторон и во имя здоровья мировой экономики, написал Баркиндо.

Напомним, что в 2016 году, когда резко снизились мировые цены на нефть, азербайджанский лидер в ходе Всемирного экономического форума в Давосе предложил ОПЕК и странам, добывающим и экспортирующим нефть, но не являющимся членами организации, консолидировать свои действия. Через год после этого между ОПЕК и другими странами-производителями нефти была подписана Декларация о сотрудничестве. Это сотрудничество в тот период позволило остановить падение нефтяных котировок и перевести их к росту. Взаимодействие в рамках Декларации в дальнейшем не раз помогало в стабилизации мирового нефтяного рынка. Так, договоренность о снижении добычи в кризисном 2020-м тоже сыграла положительную роль, что мы можем наблюдать сегодня.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан:

Между Азербайджаном и ОПЕК официальные взаимоотношения установились с 2016 года в рамках ОПЕК+. До этого, с 2015 года, Азербайджан участвовал в заседаниях ОПЕК в статусе приглашенного.

Кого-то может удивить теплое отношение руководства ОПЕК на всех уровнях к Азербайджану и его руководству. Но у всего есть причина. Это отношение не появилось само собой. Азербайджан уже пять лет сотрудничает с Организацией стран-экспортеров нефти, с солидными игроками на нефтяном рынке. Членствуя с декабря 2016 года в формате ОПЕК+, наша страна всегда на сто процентов, а иногда даже больше, выполняет все принятые на себя обязательства. Когда лихорадит нефтяной рынок, Азербайджан не действует подобно тем странам, которые начинают свою игру, пытаются искать какие-то собственные ходы, чтобы избежать проблем или погреть руки на чужих проблемах. Между тем в организации такие страны есть. В 2020 году мы были свидетелями того, как некоторые пытались уклоняться от выполнения своих обязательств.

Азербайджан же всегда своими действиями старался сглаживать острые углы, чтобы на рынке нефти была стабильность. Естественно, все это прекрасно видят. Несмотря на то, что доля Азербайджана во всемирной добыче всегда составляла менее 1 процента, а сейчас и того меньше - до 0,5-0,6 процента, все понимают, что свои углеводороды через Азербайджан экспортируют страны с высоким процентом добычи. У нашей страны отличная инфраструктура для диверсифицированных поставок на мировые рынки. На сегодняшний день Азербайджан транзитирует сырую нефть на мировой рынок из Туркменистана, Казахстана, России. Также на мировой рынок выходят через Азербайджан нефтепродукты из Туркменистана. Поэтому наша страна, несмотря на ее сравнительно невысокие статистические данные по добыче, имеет ауру влиятельного члена нефтяного рынка.

Президент Ильхам Алиев в 2016 году впервые предложил помимо членов ОПЕК привлечь к сотрудничеству и другие нефтедобывающие страны, которые могут принять участие в стабилизации рынков в форс-мажорных ситуациях. Создать платформу, которая не допустит резких колебаний рынка, не отвечающих интересам и производителей, и потребителей.

Менее чем через год предложение Президента Азербайджана нашло практическое решение. И сегодня в рамках ОПЕК и ОПЕК+ сотрудничают 24 страны. Плюсы этого формата налицо. Все, наверное, помнят ту неразбериху, которая началась, когда в апреле этого года цена на нефть упала впервые с 1998 года ниже 16 долларов. Но общими усилиями, начиная с 8 декабря, цены на нефть редко опускались ниже 50 долларов. Это результат сотрудничества ради общего блага, инициатором которого стал Баку".

Руководство ОПЕК высоко ценит заслугу Президента Азербайджана в этих процессах. Генсек Мохамед Баркиндо в начале этого года на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым на полях Давосского форума назвал его очень дальновидным политиком.

"Раньше никто с такой инициативой не выступал. Вы - дальновидный и очень решительный человек. Используя эту глобальную платформу, вы призвали всех нас консолидироваться и работать вместе. Потому что, как сказали и вы, все мы находились в одинаковом положении. Потому что все мы производили одну и ту же нефть и продавали ее на одних и тех же рынках", - сказал Баркиндо.

Глава ОПЕК еще раз подчеркнул, что такое происходило впервые в истории и стало возможным благодаря дальновидности Президента Азербайджана.

В феврале этого года Президент Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в круглом столе на тему "Энергетическая безопасность". В своем выступлении он коснулся и темы ОПЕК+.

"Когда в 2016 году в Давосе был задан вопрос "Что можно сделать в связи с ценами на нефть?", я ответил, что было бы хорошо, если основные страны ОПЕК и не-ОПЕК соберутся и договорятся друг с другом. Рад, что это произошло. Думаю, что это должно продолжаться. Считаю, что особенно сейчас, несмотря на все трудности в странах-производителях нефти в связи с ситуацией, связанной с коронавирусом, - господин Бироль представил очень интересную информацию, - учитывая причины падения цен на нефть, а также то, что они могут понизиться и дальше, продолжение сотрудничества ОПЕК+ очень важно. Потому что сегодня у нас ситуация такова, что страны ОПЕК и не-ОПЕК действуют в одной организации. Другой такой организации и сотрудничества у нас нет. Порой не могут прийти к договоренности внутри одной организации. У нас же есть этот уникальный формат, и мы не должны его упустить", - сказал Президент Азербайджана.

Этим все сказано.

Лейла Таривердиева