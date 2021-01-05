В Зангилане появилась новая погранзастава

На заставе "Бартаз" пограничного отряда "Горадиз" Государственной пограничной службы пятого января состоялась церемония поднятия Государственного флага Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии также приняли участие представители СМИ.

После поднятия Государственного флага под звуки Государственного гимна Азербайджана личному составу были переданы поздравления. Также особо отмечено, что верные своей Родине, народу, Президенту пограничники, которые самоотверженно несут службу в окопах и на границе, горды выполнять боевые задачи, поставленные Президентом Азербайджана, победоносным Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

Пограничники выразили благодарность за созданные условия, внимание и заботу, а также высокий уровень доверия, с уверенностью подчеркнув, что обеспечат надежную защиту наших государственных границ.

Отметим, что в результате успешных контрнаступательных операций, проведенных нашей славной армией под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, противнику нанесен сокрушительный удар, освобождены наши земли, которые оставались под оккупацией около тридцати лет, и восстановлена ​​территориальная целостность Азербайджана.

Для успешного выполнения боевых задач, поставленных Верховным главнокомандующим перед Государственной пограничной службой во время 44-дневной Отечественной войны, все силы и средства были мобилизованы в полном объеме. Военнослужащие Государственной пограничной службы проявили отвагу и героизм в освобождении 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы, Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша.

В первые дни Отечественной войны азербайджанские пограничники освободили значительную территорию от линии соприкосновения в Физулинском районе до государственной границы с Арменией, в том числе в течение 24 часов молниеносной атакой на протяжении 105 километров врагу были нанесены сокрушительные удары. Наш государственный флаг был водружен на древнем Худаферинском мосту и вдоль государственных границ. На государственной границе с Арменией были освобождены стратегические высоты.

В результате профессионального применения беспилотных летательных аппаратов "Harop", "Ялгузаг" и "Hermes" Государственной пограничной службой были нейтрализованы: стратегически важная боевая техника, ракетные системы, зенитно-ракетные комплексы, танки, бронированные боевые машины и другая техника, командные пункты управления и многочисленная живая сила противника, в целом было уничтожено 290 целей армянских ВС.