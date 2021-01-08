Демократия по-американски больше не работает

На протяжении долгого времени, когда господствовал однополярный мир, сформировалось негласное утверждение, якобы США являются "колыбелью" современной демократии. Пользуясь своим привилегированным положением, Штаты безнаказанно вмешивались в выборы других государств. Если на выборах побеждал проамериканский кандидат, то США моментально признавали выборы "соответствующими демократии" и, даже если случались вопиющие случаи нарушения в ходе выборов, закрывали на это глаза. Если же на выборах одерживал победу человек, отказывающийся сдавать национальные интересы страны в угоду американским транснациональным корпорациям, законно избранный президент по шаблону тут же подвергался жесточайшим нападкам в соцсетях и посредством влиятельных СМИ. Тем самым США пытались делегитимировать выборный процесс того или иного государства, отказывающегося подчиняться их хотелкам.

Однако в политике, так же как и в жизни, нет никакой статики. Закат концепции однополярного мира вылился в неизбежный итог - прямо сейчас США оказались на пороге гражданской войны и раздираются внутренними противоречиями.

По итогам прошедших выборов в США победил кандидат от демократической партии, политический тяжеловес Джо Байден. Справедливо или нет - решать самим американцам. Нам же остается констатировать, что США сегодня разделены на два равноудаленных и абсолютно непримиримых полюса.

С одной стороны это сторонники Байдена, среди которых есть немало людей, придерживающихся левых взглядов, сторонников ЛГБТ-сообщества, членов движения "Антифа", "Жизни черных имеют значение" и даже анархистов. На противоположном лагере обосновались так называемые "трамписты", которые в основном имеют консервативные взгляды на жизнь и являются сторонниками традиционных ценностей. Это в основном простые рабочие и представители среднего класса, которые были сильно недовольны прежней властью, когда президентом был демократ Барак Обама. По словам сторонников Трампа, в период правления демократов сотни тысяч рабочих мест ушли за пределы США, в частности, в Китай.

Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет,

И выйдет из него не дело, только мука.

Мораль басни "Лебедь, щука и рак" очень даже подходит для Республиканской партии США. Проблема республиканцев заключается в том, что даже среди членов партии не было единства ни во время избирательной кампании, ни после нее. Это в большей части и послужило к закономерному результату, то есть победе кандидата от демпартии.

До 6 января казалось неизбежным, что Джо Байден без каких-либо эксцессов будет утвержден на посту президента. Но сторонники Трампа сумели прорвать полицейские кордоны в Конгрессе, после чего работа одного из трех законодательных органов была парализована. Таким образом, в истории США произошло беспрецедентное событие. Конгресс был занят сторонниками пока еще действующего президента. К сожалению не обошлось без жертв, одна девушка получила огнестрельное ранение в грудь и умерла в больнице.

Как бы ни пытался Дональд Трамп заступиться за своих сторонников, события 6 января абсолютно не красят США и это еще мягко сказано. Страна, называющая себя знаменосцем демократии и свободы, ведет себя неподобающе. Захват Капитолия США нанес серьезный удар по имиджу Штатов в мире. Сам Трамп в одном из своих выступлений признался, что выборы в США соответствовали уровню "третьих стран мира", называл их нечестными и несправедливыми.

Тем не менее, возникшие обстоятельства не помешают Байдену стать президентом США. Большинство штатов признали его избрание на пост главы государства. Вполне веротно, что сразу после инаугурации, которая состоится 20 января, Байден подпишет указ о возбуждении уголовного дела в связи с событиями 6 января и сумеет отомстить Трампу.

Как бы то ни было, во всем случившемся есть и положительный момент. Даже убежденные сторонники американской модели управления государством скрепя сердце признают, что демократия по-американски больше не работает. Эта страна уж точно не может считаться эталоном демократии.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az