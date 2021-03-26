Азербайджан лицом к лицу с двойными стандартами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал важность совместной борьбы стран мира с пандемией коронавируса и тесного сотрудничества в этой сфере. В этом смысле было заявлено, что справедливое распределение вакцин между странами мира является важным компонентом эффективного сотрудничества в борьбе с пандемией. Учитывая, что платформа COVAX - это механизм, предназначенный для ускорения поиска эффективных вакцин для всех стран и обеспечения справедливого доступа к вакцинам COVID-19 во всем мире, Азербайджан был одной из первых 50 стран, присоединившихся к платформе COVAX в прошлом году.

Однако обещание, данное в рамках инициативы COVAX, по обеспечению стран соответствующей вакциной, все еще не выполняется. Всемирная организация здравоохранения показывает Азербайджан, как одну из образцовых стран в борьбе с коронавирусом. Сегодня, когда в Азербайджане есть вся необходимая инфраструктура для процесса вакцинации, такое отношение к нашей стране неверно и противоречит цели и задачам учреждения.

Нужно подчеркнуть, что с начала пандемии коронавируса Азербайджан принимает системные меры против вируса как внутри страны, так и на международном уровне, а также выступил с новыми инициативами по объединению международных усилий в борьбе с этой бедой и созданию новых форматов сотрудничества.

Именно по инициативе Президента Азербайджана в декабре прошлого года успешно прошла специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с пандемией на уровне глав государств и правительств и внесла значительный вклад в скоординированную совместную деятельность международного сообщества. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан с целью борьбы с этой бедой на глобальном уровне, усиления сотрудничества выступает различными новыми инициативами и активно участвует в их реализации. Также наша страна оказала гуманитарную помощь более чем 30 странам в борьбе с коронавирусом и пожертвовала 10 миллионов долларов Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, наша страна была одной из первых стран, присоединившихся и поддержавших международную инициативу COVAX, которая была создана для справедливого распределения и доступности вакцин. Азербайджан, как и во всех других вопросах, вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом на международном уровне, но, к сожалению, несмотря на такую ​​деятельность, наша страна по-прежнему сталкивается с двойными стандартами. Несмотря на то что COVAX, который отвечает за справедливое распределение вакцин, еще не доставил в заранее согласованные время и количество вакцины в нашу страну, так еще недавно проинформировал Азербайджан, что будет доставлено меньше вакцин, чем было обещано, и то сроки доставки не определены. Однако COVAX уже доставил первую партию вакцин в соседнюю и дружескую страну - Грузию.

Следует иметь в виду, что эти двойные стандарты лишают людей возможности своевременно вакцинироваться, ставят под угрозу их жизнь и даже уносят жизни.

Позиция Азербайджана заключается в том, что вакцины не должны быть доступны только богатым странам. Необходимо также учитывать интересы бедных стран и вакцины должны доставляться и им. Кстати, 23 марта 2021 года в рамках 46-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Азербайджана как председателя Движения неприсоединения была принята резолюция под названием "Обеспечение равного, доступного, своевременного и универсального доступа к вакцинам против COVID-19". Резолюция призывает государства-члены ООН и другие соответствующие органы (международные организации, представителей частного сектора, членов гражданского общества и т. д.) принять соответствующие меры для обеспечения справедливого распределения вакцин против COVID-19 среди всех государств. В то же время резолюция, которая выражает поддержку международным инициативам, созданным с целью поддержания справедливого распределения вакцин, включая инициативу COVAX, призывает все государства устранить ненужные препятствия для экспорта вакцин в другие страны.

Поэтому сегодняшние реалии против Азербайджана порождают у нас только печаль. В этом вопросе ответственность несет также Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ должен обеспечить доступность вакцины для каждого государства и не должен закрывать глаза на нарушение принципа справедливости при распределении вакцин.

Акпер Зия / Trend