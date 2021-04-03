Церемония проводов уволенных в запас военнослужащих Азербайджанской Армии

В азербайджанской армии продолжается исполнение распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О призыве с 1 по 30 апреля 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы", сообщили Day.Az в пресс-службе минобороны.

Таким образом, увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона "О военной обязанности и военной службе".

По этому случаю в воинских частях, дислоцированных в городе Шуша и на других территориях, состоялись церемонии проводов уволенных в запас военнослужащих.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов Отечественной войны.

На церемониях говорилось о блестящей победе Азербайджана в Отечественной войне, героической миссии азербайджанских солдат и офицеров по освобождению наших земель от оккупантов. Военнослужащим было зачитано поздравление - обращение командования, успешно прошедшим военную службу молодым людям и новобранцам пожелали успехов.

От имени своих боевых товарищей молодые солдаты пообещали продолжить традиции своих предшественников и защищать нашу территориальную целостность.

В заключение отличившейся на военной службе группе военнослужащих были вручены почетные грамоты.