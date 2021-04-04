https://news.day.az/politics/1331063.html Михаил Гусман рассказал о проекте "Формула власти" в интервью телеканалу RTVI - ВИДЕО
Михаил Гусман рассказал о проекте "Формула власти" в интервью телеканалу RTVI - ВИДЕО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "Дилетант" на телеканале RTVI.
Передача была посвящена проекту Михаила Гусмана "Формула власти", представляющей из себя интервью с лидерами различных стран.
Day.Az представляет полную видеозапись передачи.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре