Михаил Гусман рассказал о проекте "Формула власти" в интервью телеканалу RTVI

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "Дилетант" на телеканале RTVI.

Передача была посвящена проекту Михаила Гусмана "Формула власти", представляющей из себя интервью с лидерами различных стран.

Day.Az представляет полную видеозапись передачи.