Мы сотрудничаем с органами ООН в процессе разминирования

"Азербайджанские НПО и СМИ активно участвуют в процессе осведомления азербайджанского населения о минной угрозе".

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге в Университете ADA сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что минной угрозе подвергаются как гражданское население, так и азербайджанские военнослужащие: "Разминирование - сложный процесс и требует крупных финансовых средств. Мы активно сотрудничаем с органами ООН и отдельными странами в процессе разминирования".