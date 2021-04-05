https://news.day.az/politics/1331144.html Мы сотрудничаем с органами ООН в процессе разминирования - Хикмет Гаджиев
Мы сотрудничаем с органами ООН в процессе разминирования - Хикмет Гаджиев
"Азербайджанские НПО и СМИ активно участвуют в процессе осведомления азербайджанского населения о минной угрозе".
Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге в Университете ADA сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что минной угрозе подвергаются как гражданское население, так и азербайджанские военнослужащие: "Разминирование - сложный процесс и требует крупных финансовых средств. Мы активно сотрудничаем с органами ООН и отдельными странами в процессе разминирования".
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