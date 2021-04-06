Пашинян не усвоил полностью урок Карабаха

Урок в виде сокрушительного поражения в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны, похоже, не пошел Армении впрок. Чувствуя перманентное давление со стороны радикально настроенной части общества со дня капитуляции, премьер-министр Армении Никол Пашинян некоторое время пытался хоть как-то утихомирить и вразумить оголтелых армянских ура-патриотов. Но, как показали дальнейшие события, тщетно.

Как уже известно, Пашинян был вынужден пойти на уступки оппозиции ещё 18 марта, когда на своей странице в Facebook объявил дату (20 июня) досрочных выборов в парламент. В связи с этим Пашинян собирается подасть в отставку в конце апреля. Таким образом, премьер-министр рассчитывал остудить накалившуюся обстановку в стране, возникшую вследствие непрекращающихся акций протестунов во главе с метящим в главное кресло страны Вазгеном Манукяном.

Хотя Пашинян, судя по данным Gallup International Аssociation, и остается самым рейтинговым политиком Армении, он понимает, что шаткая внутренняя ситуация в стране может преподнести ему неприятный сюрприз. И поэтому, Пашинян вспомнив старое, вновь принялся за свое любимое дело - штамповать популистские заявления.

Так, в преддверии своего визита в Москву 7 апреля (где, по сведениям некоторых экспертов, Пашинян собирается вымаливать разрешение на очередной премьерский срок), он заявил в интервью агентству "Интерфакс", что Армения хочет закупить современное российское вооружение и боеприпасы, в частности, истребители Су-30СМ.

Видимо, Пашинян решает таким образом убить сразу двух зайцев. Во-первых, он дает месседж реваншистам, что поражение в войне не забыто и у него есть некие планы на восстановление границ бывшей НКАО. Мол, сейчас закупимся новыми вооружениями и всё будет хорошо. Во-вторых, премьер Армении пытается заискивать перед Кремлем в ответственный для себя момент, дабы продемонстрировать полную лояльность Москве (причина описана выше).

Хочешь мира - готовься к войне. К сведению Пашиняна и всего армянского народа, Азербайджан не собирается почивать на лаврах, как это делала Армения после Первой Карабахской войны. Уже сегодня начинаются трехдневные совместные тактико-специальные учения войск связи с участием военнослужащих Азербайджана и Турции. На учениях будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия. А в начале февраля были проведены совместные военные учения двух братских стран, где приняли участие танковые подразделения, военные вертолеты, снайперы, пушечные батареи, а также командования войск спецназначения. То есть, армянской стороне дан намёк, что лучше сидеть и не рыпаться, иначе будет совсем уж грустно.

Если Армения наотрез отказывается от налаживания отношений с Азербайджаном, от которого в силу географии ей никуда не деться, если собирается закупать оружие в надежде на мифический камбэк, то остаётся только посочувствовать соседям. Азербайджанская армия сильнее армянской, которая расположилась на "почётном" 100-ом месте в рейтинге стран мира Global Firepower, это факт, который знают в Армении. Все потуги Пашиняна в конечном итоге могут обернуться против него самого. Очередная агрессия против Азербайджана может положить конец армянской псевдогосударственности. Виноватым же на этот раз окажется сам Пашинян, решивший идти по стопам армянских радикалов.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az