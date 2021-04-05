"Армянские "хрущевки""- новая фантазия подельницы "Тупого Гаго"

Был ли трижды Герой Социалистического Труда, бывший первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев армянином? На первый взгляд, странный вопрос. Нет, всем известная тяга и страсть соседей присваивать не только чужую кухню, территории и музыку, но также и известных исторических личностей.Но всему есть предел, даже когда речь идет об армянских фантазиях. Это в теории. На практике же мы видим комические сюжеты с участием лиц, именующих себя армянскими, прости Господи, политиками.

Одной из таких "прости Господи" является депутат НС от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян. Мадам, не стесняющаяся того, что является лицом партии, возглавляемой сидевшим в свое время в тюрьме по статье за изнасилование, ныне олигархом Царукяном, о мыслительных способностях которого кричит его прозвище "Тупой Гаго", регулярно ищет повод для озвучивания гадостей и глупостей в адрес Азербайджана.

Вот разбуди ее ночью и польется на тебя поток обвинений в отношении нашей страны. В ПАСЕ уже к этому привыкли и не обращают на речи мадам Зограбян никакого внимания, хотя она завывания там устраивает такие, что пожарным командам стоило ее вместо сирены использовать. В общем, как вздыхал по иному поводу небезызвестный Свирид Голохвастов, "такой бриллиант - в таком навозе".

И вот, эта обладательница скрытых и давно открытых талантов решила вспомнить Хрущева. Точнее, оставшиеся в память о нем "хрущевки". Как известно, именно в период правления Никиты Сергеевича, в СССР было развернуто активное жилищное строительство. Панельные дома в четыре и пять этажей появились практически во всех городах бывшего Союза. Так, решалась проблема с обеспечением граждан собственным жильем.

Квартиры в "хрущевках" были тесные, малогабаритные, но там были собственные туалет и ванная комната- большая роскошь для поколения, выросшего после Второй мировой войны. Не знаю, выросла ли в одной в одной из ереванских "хрущевок" мадам Зограбян, но в столице советской Армении они строились столь же массово и ударно, как и в Баку, Москве, Киеве, Минске.

Строились "хрущевки" в советское время и в Шуше. Жили в них азербайджанцы. Говоря на конкретном языке цифр, согласно данным переписи населения, проводившейся в СССР в 1989 году, в Шуше проживало 17 тысяч человек; азербайджанцы составляли 98% всего населения города. То есть, в советском Азербайджане, в "хрущевках" проживали азербайджанцы.а что случилось потом? В 1992 году армянские оккупанты захватили Шушу. И армяне вселились, в том числе, и в советские "хрущевки", что были построены в азербайджанском городе для азербайджанцев.

К счастью, армянской оккупации был положен конец. В результате 44-дневной войны, азербайджанская армия освободила огромные территории, включая и Шушу. Сейчас, по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шуше продолжаются восстановительные работы. В частности, ведутся проектные работы в сфере восстановления и реконструкции города в соответствии с принципами градостроительства. Кроме того, в Шуше осуществляется снос некоторых зданий, непригодных для проживания, с истекшим сроком эксплуатации и находящихся в аварийном состоянии.

И вот тут, узнав о сносе "хрущевок" в Шуше, слово решила взять Наира Зограбян. Со своей страницы в Фейсбук она поведала миру, что в Шуше "сносятся армянские дома". Странно, что мадам из партии "Тупого Гаго" не заявила, что азербайджанцы устроили "геноцид армянских "хрущевок"". Удивительно также, что панельные дома , построенные по всему СССР, не были объявлены "достоянием армянской культуры" или "шедеврами древних армянских зодчих".

Наконец, странно, что сам Хрущев не был объявлен армянином.Вон, известно же, что футболист Никита Симонян является в реальности Мкртычем. Так почему не может быть Мкртычем и Хрущев?! Это бы, согласно полету мысли дамы из "Процветающей Армении", многое бы объясняло. Мол, мстят азербайджанцы Хрущеву. Причем, так жестоко, что сносят "хрущевки" даже в Баку..

Да что там азербайджанцы, да что там Баку и Шуша?! Вон, в Москве тоже активно идет снос "хрущевок". Весь этот процесс назван реновацией. Надеюсь, что кто-то объяснит выпускнице Ереванского театрального института Зограбян значение этого слова. Так ей проще будет обвинять тех, кто покусился на "хрущевки" в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Красноярске. Ишь ты, негодники, замахнулись на "армянское культурное наследие"!

Да, кстати, есть же еще и "сталинки". Тоже во многих городах СССР построены. Жду теперь, когда и их Наира Вагановна объявит "армянскими". Впрочем, она может говорить , что угодно. И не только она, но и любые армянские политики. Азербайджан, освободив свои города и села, будет их облагораживать так, как сам считает нужным. Во многих случаях, эти работы носят характер дезинфекции. Надеюсь, значение этого слова тоже кто-то объяснит мадам Зограбян.