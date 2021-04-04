https://news.day.az/politics/1330999.html 95% мобилизованных армянских резервистов оказались дезертирами - признание из Еревана
95% мобилизованных армянских резервистов оказались дезертирами - признание из Еревана
95 процентов мобилизованных армянских резервистов оказались дезертирами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал советник бывшего начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна Владимир Погосян.
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