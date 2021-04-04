95% мобилизованных армянских резервистов оказались дезертирами

95 процентов мобилизованных армянских резервистов оказались дезертирами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал советник бывшего начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна Владимир Погосян.