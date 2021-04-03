Общенациональная диарея в Армении: подробности от Арама Габрелянова

Произвести эффект можно по-разному. Можно, к примеру, пройтись по людным улицам большого города голышом. Можно также заявить, что молоко черное. Отношение к тому, кто жаждет такой "славы", будет соответствующим. Но так ли это волнует любителей эпатажа? Практика показывает, что нет.

Российский медиа-провокатор армянского происхождения Ашот Габрелянов давно снискал реноме большого любителя громких заявлений. Не стал изменять привычкам он и на сей раз. С тем лишь уточнением, что теперь это был эпатаж с претензией на мессианство и с использованием нелитературных выражений.

"Прости нас, Командос! Мы все просрали", написал Арам Ашотович в своем телеграм-канале. Таким образом, он принял эстафету у кого-то нам неизвестного, в продолжающемся уже несколько дней беге на месте памяти Командоса. Если кто-то не в курсе, то такое погоняло носил генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян. Тот самый, о котором слагались мифы. Тот самый, который сам любил слагать мифы про "непобедимость" армянской армии. Тот самый, который в итоге увидел ее полный и унизительный разгром.

Именно этого, согласно превалирующему в Армении мнению, не вынесло сердце выпускника Бакинского общевойскового командного училища, про которого пели на армянских свадьбах: "Одному тебе мы верим, Командос!". Что теперь делать всем тем, кто пел эту песню, плясал под нее и поднимал тосты? В кого теперь всем им верить, если, по утверждению Габрелянова, все уже про...играно?!

Кстати, удивительным образом, но Арамчик продемонстрировал всем свой тонкий, изысканный музыкальный вкус. Нет, речь идет не о хите армянских свадеб про Тер-Тадевосяна, а про, если так можно выразиться, песню под названием "Мы все прое..ли", некоего Серафима Сидорина, который более известен под сценическим псевдонимом МУККА. Очевидна же схожесть выводов, сделанных Габреляновым и Сидориным. Пусть и по разным поводам и в разной форме.

Теперь осталось, чтобы Арам Ашотович огласил весь список про...,дувших. Понимаю, что он, список а не Габрелянов, должен быть длинным. Там должны быть имена Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Сейрана Оганяна, огромного числа представителей "карабахского клана", всех мастеров развешивания лапши на уши армянского народа, которые занимались этим прибыльным для себя делом на протяжении двух с лишним десятков лет.

Очевидно же, что 44-дневная война выявила тотальную ложь о "непобедимости" армянской армии и огромную коррупцию при закупках всего того, что должно было летать и стрелять. Не стреляло и не летало потому, что все уже было украдено до Пашиняна. В том числе потому армянская армия, говоря на понятном Габрелянову языке, все про..играла. И он, претендующий на роль знатока всего на свете, не может не знать и этой очевидной истины.

Но, Арамчик отделался общей фразой. Точнее, обделался, учитывая все нюансы ситуации. Но кто ему и всем тем, на кого он намекает, доктор? Если Армения испытывает массовый приступ диареи, то спасение утопающих в последствиях диареи- дело рук самих страдающих диареей. Мы можем констатировать, что с унитазами там проблем быть не должно- все они перекочевали из Карабаха в РА. Могу, впрочем, лично от себя, послать афтафу. Ладно, так и быть, несколько штук. И несколько упаковок влажных салфеток. А дальше, господа про...дувшие все подряд, уж как-нибудь сами. Тем более, что привыкать им нужно. Поводы для заявлений, в стиле уже сделанного Габреляновым, еще будут.