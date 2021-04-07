Песков не смог ответить на вопрос об «Искандерах» в Шуше

В Кремле по-прежнему не располагают информацией о найденных азербайджанскими военными в Нагорном Карабахе обломках ракет от оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер". Об этом в среду, 7 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"По ракете ничего не могу сказать, не обладаю информацией", - заявил официальный представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие сообщения, поступившие из Азербайджана.

2 апреля Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) сообщило, что обнаружило на территории Нагорного Карабаха обломки ракет "Искандера". Отмечалось, что фрагменты нашли в городе Шуша 15 марта 2021 года при очистке территорий от мин. Позже азербайджанские власти опубликовали фото обнаруженных обломков, на которых, в частности, были запечатлены хвостовые части ракет и фрагменты с нанесенной маркировкой, писал Telegram-канал "Военный обозреватель".