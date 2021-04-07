Долг каждого из нас восстановить эти земли

Армения за 30 лет оккупации азербайджанских земель разрушила на них все религиозные памятники. Сегодня, когда смотришь на Агдам, щемит сердце.

Об этом сказал журналистам находящийся с визитом в Агдаме председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает Day.Az.

Он отметил, что Армения хотела уничтожить здесь все следы Азербайджана.

"Мы посетили кладбище, на котором похоронены шехиды-уроженцы Карабаха. Здесь более 150 могил шехидов. Мы увидели развороченные могилы. Долг каждого из нас - восстановить эти земли. Победа Азербайджана - это большая победа для всего исламского мира", - сказал Пашазаде.