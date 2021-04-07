https://news.day.az/politics/1332001.html Долг каждого из нас восстановить эти земли - Аллахшукюр Пашазаде
Долг каждого из нас восстановить эти земли - Аллахшукюр Пашазаде
Армения за 30 лет оккупации азербайджанских земель разрушила на них все религиозные памятники. Сегодня, когда смотришь на Агдам, щемит сердце.
Об этом сказал журналистам находящийся с визитом в Агдаме председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает Day.Az.
Он отметил, что Армения хотела уничтожить здесь все следы Азербайджана.
"Мы посетили кладбище, на котором похоронены шехиды-уроженцы Карабаха. Здесь более 150 могил шехидов. Мы увидели развороченные могилы. Долг каждого из нас - восстановить эти земли. Победа Азербайджана - это большая победа для всего исламского мира", - сказал Пашазаде.
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