https://news.day.az/politics/1332202.html Агдам стерт с лица земли - представитель Джибути в ОИС
Агдам стерт с лица земли - представитель Джибути в ОИС
Мы впервые посетили освобожденные от оккупации территории Азербайджана, ознакомившись с последствиями оккупации.
Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы ОИС, сказал посол Джибути в Саудовской Аравии, постоянный представитель в ОИС Дйя-Эддине Саид Бамахрама, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В ОИС входят 57 стран. Мы впервые посетили освобожденные территории и стали свидетелями колоссальных разрушений. Агдам стерт с лица земли", - сказал он.
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