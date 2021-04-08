Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества

8 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсефа Бен Ахмед аль-Усаймина.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев вручил Юсефу Бен Ахмед аль-Усаймину орден "Достлуг" за укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества.

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