На встрече в Москве Пашинян показал, что является вассалом - ВИДЕО

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян однозначно показал, что является вассалом.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев сказал на передаче Real İntervyu.

По его словам, в преддверии парламентских выборов в Армении Пашинян намерен заручиться поддержкой Москвы.

Депутат подчеркнул, что армянский премьер просит у России помощи в решении как социальных, так и политических проблем.