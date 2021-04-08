https://news.day.az/politics/1332397.html На встрече в Москве Пашинян показал, что является вассалом - ВИДЕО

На встрече в Москве Пашинян показал, что является вассалом - ВИДЕО

Политика, 8 апреля 2021 20:17 465
На встрече в Москве Пашинян показал, что является вассалом

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян однозначно показал, что является вассалом.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев сказал на передаче Real İntervyu.

По его словам, в преддверии парламентских выборов в Армении Пашинян намерен заручиться поддержкой Москвы.

Депутат подчеркнул, что армянский премьер просит у России помощи в решении как социальных, так и политических проблем.

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