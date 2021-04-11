Начался визит делегации Тюркского совета в Гянджу

Сегодня состоялся визит ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Агдам. После визита в Агдам делегация Тюркского совета прибыла в Гянджу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, здесь участники визита будут проинформированы о взятии Арменией на прицел мирных жителей Гянджи во время войны и применении армянской армией запрещенного оружия против гражданского населения.