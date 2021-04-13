Президент Ильхам Алиев: Отбросы тандема НФА-Мусават попытались совершить военный переворот, но не вышло, народ не поддержал

В 2003 году отбросы тандема НФА-Мусават попытались совершить военный переворот на площади Азадлыг, но не вышло, народ не поддержал.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

"В 2003 году отбросы тандема НФА-Мусават попытались совершить военный переворот на площади Азадлыг, но не вышло, народ не поддержал. В 2005 году попытались организовать в Азербайджане "оранжевую революцию". Они даже повязали на головы оранжевые банты. Были привезены оранжевые палатки. Какова была цель? Привести предателей к власти, отдать их руками Карабах армянам и руководить Азербайджаном. Я не позволял. Поэтому в некоторых зарубежных столицах было принято решение свергнуть Ильхама Алиева. В то время "оранжевые революции" были в моде. Они происходили в разных местах. Сегодня все видят, к чему привели эти революции. Страны находятся в плачевном состоянии, не могут выйти из кризиса, который длится уже 15-17 лет. Вероятность того, что эти страны преодолеют кризис, очень низкая. И вновь за мной стоял народ. Он вновь поддержал независимую политику. Несмотря на все давления, все попытки, - они предпринимались и впоследствии, - я не пошел на уступки в карабахском вопросе ни на один процент", - сказал глава государства.