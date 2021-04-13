Песков сделал еще одно заявление об "Искандерах" в Шуше

Тема, связанная с информацией Баку об обнаружении в Нагорном Карабахе обломков ракет "Искандер-М", обсуждается в плотном диалоге между военными России и Азербайджана.

Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы", - ответил представитель Кремля на вопрос, поднималась ли тема обнаружения обломков "Искандеров" в телефонном разговоре Президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.