https://news.day.az/politics/1333730.html Песков сделал еще одно заявление об "Искандерах" в Шуше
Песков сделал еще одно заявление об "Искандерах" в Шуше
Тема, связанная с информацией Баку об обнаружении в Нагорном Карабахе обломков ракет "Искандер-М", обсуждается в плотном диалоге между военными России и Азербайджана.
Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы", - ответил представитель Кремля на вопрос, поднималась ли тема обнаружения обломков "Искандеров" в телефонном разговоре Президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.
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