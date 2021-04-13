https://news.day.az/politics/1333841.html Али Асадов встретился с региональным президентом BP
Али Асадов встретился с региональным президентом BP
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 13 апреля встретился с региональным президентом компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Кабмин.
На встрече обсуждалось нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и BP.
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