Президент Ильхам Алиев и Александр Лукашенко провели неформальную встречу

13 апреля состоялась неформальная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с рабочим визитом в нашей стране Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.