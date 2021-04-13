https://news.day.az/politics/1333863.html Президент Ильхам Алиев и Александр Лукашенко провели неформальную встречу - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Александр Лукашенко провели неформальную встречу - ФОТО
13 апреля состоялась неформальная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с рабочим визитом в нашей стране Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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