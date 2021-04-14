Парк военных трофеев в Баку

Открытие Парка военных трофеев в Баку с участием Президента Ильхама Алиева, выставленные на его территории военные трофеи, манекены армянских солдат сильно разозлили Армению. Она подняла такой шум вокруг парка, ставшего символом Победы Азербайджана, какого не было даже после ее позорного поражения в войне...

Волна воплей о том, что "попираются права человека" и "Азербайджан оскорбляет армян, пропагандируя армянофобию", докатилась и до армянского парламента. Депутаты даже обвинили МИД Армении в том, что оно не выступает с соответствующим заявлением. И к концу дня армянское внешнеполитическое ведомство стало спешно повторять все возмущенные тирады парламентариев, как будто это не Армения убила сотни мирных азербайджанцев в Ходжалы, и не она сравняла с землей Агдам, Джебраил, Физули, Губадлы и Зангилан, превратила мечети в свинарники.

Мародерство Армении, уничтожившей историческое, культурное и религиозное наследие Азербайджана, разграбившей его природные ресурсы и присвоившей собственность миллиона азербайджанцев на протяжении 30 лет в нарушение их фундаментальных прав, не вмещается ни в какие рамки...

Вправе ли говорить о нетерпимости те, кто установил в центре Еревана памятник фашисту Гарегину Нжде, героизирует международного террориста Монте Мелконяна, руки которого по локоть в крови азербайджанцев во время первой Карабахской войны, и поставил памятник террористу Согомону Тейлиряну с отрубленной человеческой головой у ног? Безусловно, нет.

В то же время МИД Азербайджана ответил на заявление армянского внешнеполитического ведомства, заявив, что истерия МИД Армении по поводу открытия Парка военных трофеев в Баку и демонстрации там техники, захваченной в качестве трофеев во время 44-дневной войны, свидетельствует о непрекращающихся попытках Армении очернить Азербайджан.

"Вместо того, чтобы принести извинения за подрывную деятельность в нарушение трехстороннего заявления, Армения выступает с необоснованными утверждениями, проводит против Азербайджана кампанию, полную лжи и клеветы, что свидетельствует о том, что эта страна по-прежнему настроена враждебно, не готова нормализовать отношения на основе международного права и, следственно, не делает выводов из событий недалекого прошлого", - говорится в комментарии азербайджанского МИД.

Что касается демонстрации в Парке военных трофеев в Баку манекенов армянских солдат, принявших участие в войне, то во многих странах мира есть опыт демонстрации манекенов в военных музеях.

Основной же посыл Парка военных трофеев таков: великая Победа над политикой агрессии и незаконной оккупации является торжеством международного права. Поэтому все, в отличие от Армении, прекрасно понимают, что этот парк и демонстрируемые на его территории военные трофеи призваны увековечить великую Победу Азербайджана, торжество международного права и мощь азербайджанской армии!

Эльгюн Мансимов

Trend.az