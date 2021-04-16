В Джебраиле мы бросали своих раненых на поле боя и бежали

Командир танковой роты ВС Армении признался, что в ходе боев во время Второй Карабахской войны в направлении Джебраила стремительное наступление азербайджанской армии привело к уничтожению большого количества личного состава армянских войск.

Day.Az публикует полный текст рассказа:

"Дали приказ выдвинуться из Физули в сторону Джебраила. Выдвинулись с танковой бригадой ночью, где-то в 7-8 км от Джебраила присоединились к остальным силам, возглавили колонну и поехали организовать контратаку. Ехали долго, под утро наткнулись на вражеский пехотный батальон, где-то 200-300 человек. Завязался бой.

И тут налетели БПЛА и начали нас косить с воздуха, попали в мой танк, еле вылез из люка, спасла меня горевшая куртка, которую я успел снять. Потом помог вытащить из танка остальной экипаж. Выйдя из танка, понял, что моя рота уничтожена, контрнаступление провалилось, везде крики, мольба, сгоревшая техника, убитые и разорванные солдаты. Начал собирать выживших под мое командование и отступать.

Из-за того, что было мало солдат, стоящих на ногах, выбирали, кого из раненых брать с собой. Смотрел, если руки или ноги нет, то оставляли их там, а те, кто в нормальном состоянии был, тех брали. Тащили так своих где-то 2 км. На всем пути подбитая армянская техника, солдаты даже не успели выйти из машин. И тут азербайджанцы со всех сторон начали наступать, мы бросили ещё больше раненых, чтобы отстреливаться от них.

На дороге была брошенная БМП, отстреливаясь, мы добрались до нее, я сел за руль, всех остальных солдат посадил внутрь БМП и наверху распределил, на крыше. С боями прорывался сквозь кольцо, в БМП выстрелили из гранатомета, но попали в бак, снаряд отскочил и взорвался. Были убитые, как-то вырвались из окружения, но затем порвалась цепь в моторе. Вышли из БМП и пешком шли где-то 10-15 км, пока не добрались до своих. Спаслись всего 20 человек, потом еще какие-то группы пришли, из окружения как-то выбрались", - рассказал армянский командир.